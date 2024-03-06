Губернатор подтвердил повторную атаку на предприятие в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ вновь атаковали горно-обогатительный комбинат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали горно-обогатительный комбинат в городе Железногорском районе Курской области. Ранее появившиеся сообщения о новом ударе по предприятию подтвердил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

Новый удар, как и в первом случае, нанес украинский беспилотник, сообщил губернатор. В результате повторной атаки на объект никто не пострадал, подчеркнул он. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее были опубликованы кадры, на которых видно последствия первой атаки ВСУ на комбинат имени Варичева. На записи видно резервуар со следами повреждений.

5 марта украинские войска атаковали еще один граничащий с Украиной регион — Белгородскую область. Целью удара стала Губкинская нефтебаза в населенном пункте Долгое. Атака привела к пожару, который охватил три резервуара с топливом.