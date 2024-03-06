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10:38, 6 марта 2024Россия

Появились кадры пожара на предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ

Mash опубликовал кадры пожара на ГОК в Курской области после атаки дрона ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

В сети появились кадры пожара на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) имени Варичева в Железногорском районе Курской области, возникшего после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно полыхающий резервуар, в который, предположительно, попал беспилотник. Верхняя половина конструкции, судя по записи, получила серьезные повреждения. Небо над очагом возгорания затянуло плотным черным дымом. На месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что из-за атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов. По его словам, мирные жители не пострадали.

5 марта ВСУ также ударили по Губкинской нефтебазе в белгородском селе Долгое. Атака привела к пожару, который охватил три резервуара с топливом. Губернатор региона Вячеслав Гладков не подтверждал причастность дрона к происшествию и сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не уточнив другие подробности. Пострадавших, по его данным, нет.

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      Константин Лысяков
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