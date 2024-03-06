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09:26, 6 марта 2024Россия

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в российском регионе после атаки ВСУ

Курский губернатор Старовойт: склад ГСМ загорелся из-за атаки беспилотника ВСУ
архивное фото

архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Железногоском районе Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — сообщил глава региона.

Днем ранее, 5 марта, из-за падения украинского беспилотника на Губкинскую нефтебазу там начался пожар — он охватил три резервуара с топливом. На фотографии с места событий видно покосившийся бак для нефтепродуктов.

В тот же день ВСУ дважды атаковали Курскую область. Сначала под удар попала железнодорожная станция Глушково, там также начался пожар. Затем противник атаковал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Тогда никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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