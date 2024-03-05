На российской железнодорожной станции после обстрела ВСУ начался пожар

Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию под Курском, начался пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию «Глушково» в Курской области, после чего там начался пожар. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Всего насчитали 9 прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили», — сообщил губернатор.

По его данным, обстрел со стороны Украины также повредил линии электропередачи в приграничном регионе. В результате без электричества остались станция Глушково и населенный пункт Кульбаки. Аварийные бригады приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры, как только это станет безопасно, пообещал глава Курской области.

В ночь на вторник, 5 марта, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область — там системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника. О пострадавших не сообщалось.