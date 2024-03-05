Три беспилотника пытались атаковать российский регион

Минобороны России: силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе над Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный российский регион беспилотником самолетного типа, уточнили в ведомстве. Там также назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 4 марта, дрон ВСУ сбили в небе над Брянской облатью. Как уточнитл губернатор российского региона Александр Богомаз, постадавших и разрушений не зафиксировано.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.