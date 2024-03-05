Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 5 марта 2024Россия

Три беспилотника пытались атаковать российский регион

Минобороны России: силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе над Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать приграничный российский регион беспилотником самолетного типа, уточнили в ведомстве. Там также назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 4 марта, дрон ВСУ сбили в небе над Брянской облатью. Как уточнитл губернатор российского региона Александр Богомаз, постадавших и разрушений не зафиксировано.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Москвичам рассказали о погоде 8 марта

      Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении льва на 14-летнюю россиянку

      Собачка откусила и проглотила пенис хозяина

      Россиянин описал дешевую столовую в Казахстане фразой «люди идут толпами»

      В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

      Шефа Пентагона обвинили во лжи о войне России с НАТО

      Три беспилотника пытались атаковать российский регион

      Россиянам собрались повысить ключевой налог

      Стало известно о желании американцев заключить мир с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше