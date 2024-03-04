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13:59, 4 марта 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Попытка атаки была пресечена около 13:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона был объект на территории России.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров.

Уничтожение беспилотника подтвердил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По имеющейся у него информации, пострадавших разрушений нет.

4 марта начиненный взрывчаткой беспилотник нашли в Петербурге.

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      Алан Босиков
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