Украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом
Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Попытка атаки была пресечена около 13:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона был объект на территории России.
По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров.
Уничтожение беспилотника подтвердил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По имеющейся у него информации, пострадавших разрушений нет.
4 марта начиненный взрывчаткой беспилотник нашли в Петербурге.