Украинский беспилотник сбит в небе над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Попытка атаки была пресечена около 13:30 мск, уточнили в военном ведомстве. Целью дрона был объект на территории России.

По данным Минобороны, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров.

Уничтожение беспилотника подтвердил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. По имеющейся у него информации, пострадавших разрушений нет.

4 марта начиненный взрывчаткой беспилотник нашли в Петербурге.