Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге

Shot: дрон со взрывчаткой нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге

Начиненный взрывчаткой беспилотник нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудник предприятия нашел дрон в воскресенье, 3 марта. Он совершал обход территории нефтяного терминала и нашел беспилотный аппарат с оторванным крылом.

Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что в Петербурге упал беспилотник с итальянским двигателем фирмы Gilardoni, который находился в хвостовой части фюзеляжа. Размах крыльев дрона составляет семь метров, он нес на себе 20 килограммов взрывчатки.

Дрон обезвредили, его детали передали на экспертизу. Взрыва из-за падения устройства не последовало, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее уже пытались атаковать один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. 17 января обломки дрона нашли на территории Петербургского нефтяного терминала, устройство было начинено тремя килограммами взрывчатки.