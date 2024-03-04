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10:03, 4 марта 2024Россия

Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге

Shot: дрон со взрывчаткой нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Начиненный взрывчаткой беспилотник нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудник предприятия нашел дрон в воскресенье, 3 марта. Он совершал обход территории нефтяного терминала и нашел беспилотный аппарат с оторванным крылом.

Прибывшие на место экстренные службы выяснили, что в Петербурге упал беспилотник с итальянским двигателем фирмы Gilardoni, который находился в хвостовой части фюзеляжа. Размах крыльев дрона составляет семь метров, он нес на себе 20 килограммов взрывчатки.

Дрон обезвредили, его детали передали на экспертизу. Взрыва из-за падения устройства не последовало, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее уже пытались атаковать один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. 17 января обломки дрона нашли на территории Петербургского нефтяного терминала, устройство было начинено тремя килограммами взрывчатки.

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      Анастасия Шейкина
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