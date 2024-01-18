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12:55, 18 января 2024Россия

В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

В Ленинградской области в результате атаки беспилотника ВСУ никто не пострадал
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал попытку атаки на Ленинградскую области дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в том числе рассказал о последствиях происшествия.

По словам главы Петербурга, в результате уничтожения украинского беспилотника в Ленинградской области никто не пострадал. Также он отметил, что в связи с произошедшим в регионе проводятся следственные мероприятия.

Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами

Александр Бегловгубернатор Санкт-Петербурга

О разрушениях губернатор не сообщил. Однако, согласно предварительным данным, остатки беспилотника обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Дрон был начинен тремя килограммами взрывчатки. Утверждалось, что инфраструктура объекта не повреждена.

По неподтвержденной информации, рухнувший украинский беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем.

При этом Baza со ссылкой на источники передавала, что обломки летательного объекта якобы упали на открытой территории терминала на одной из элеваторных площадок между резервуарами с мазутом. После падения беспилотник взорвался и начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина атаковала Ленинградскую область 18 января

Украина атаковала российскую территорию дронами в ночь на 18 января. По информации Министерства обороны, попытка атаки была пресечена около 01:30 по московскому времени. Один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ленинградской области и еще один — над Московской областью.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака второго дрона, направлявшегося к столице, была отражена в районе Подольска. Он уточнил, что на месте падения беспилотника работают сотрудники экстренных служб.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет

Сергей Собянинмэр Москвы

Петербургский аэропорт вводил план «Ковер»

В связи с произошедшим международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Соответствующий сигнал подается органами противовоздушной обороны, он предусматривает ограничения на взлет и посадку воздушных судов с целью обеспечению безопасности гражданских полетов.

По информации «Фонтанки», взлет и посадка авиалайнеров останавливались на полчаса. Издание со ссылкой на пресс-службу аэропорта отмечает, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 00:57, а в 1:27 их сняли.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-за введения плана «Ковер» был задержан рейс из Еревана. Сейчас воздушная гавань Северной столицы работает в штатном режиме.

Украина атаковала дронами Ленобласть впервые с начала СВО

ВСУ атаковали Ленинградскую область впервые с начала специальной военной операции. Ранее украинские дроны совершали налеты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Смоленской и Тульской областях, а также в Москве и Московской области. Помимо этого, попытки атак летательных аппаратов были зафиксированы в Краснодарском крае, Республике Крым, Севастополе и Москве.

В ночь на 18 января атаку ВСУ также отразили в Белгородской области

В ночь на 18 января атаке со стороны ВСУ также подверглась Белгородская область. Губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении десяти ракет. Сообщения о ракетной опасности объявляли в Белгороде дважды за ночь — сначала около 22:00 по московскому времени, затем — около семи часов утра. Жителей призывали не подходить к окнам и укрываться в помещениях со сплошными стенами.

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При отражении атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина. Местную жительницу госпитализировали в городскую больницу № 2 с осколочным ранением правого коленного сустава. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Данные о ее состоянии не уточняются.

Разрушения в частных домовладениях выявлены в селе Терезовка Шебекинского городского округа, а также в селе Мясоедово, где, помимо прочего, оказались повреждены линии электро- и газоснабжения.

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