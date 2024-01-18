Губернатор Петербурга рассказал о последствиях попытки атаки дрона

Губернатор Петербурга Беглов: после попытки атаки дрона пострадавших нет

После попытки атаки, совершенной дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этих последствиях происшествия рассказал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города сообщил, что попытку атаки уже расследуют правоохранительные органы. «Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он в блоге.

Украина впервые с начала спецоперации атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. В Минобороны тогда сообщили об одном пораженном беспилотном устройстве. Целью сбитого над Ленинградской областью беспилотника, по предварительной информации, был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Для его поражения дрон ВСУ нес три килограмма взрывчатки.