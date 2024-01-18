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08:47, 18 января 2024Россия

Названа предполагаемая цель сбитого дрона ВСУ в Ленобласти

Shot: ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Петербурге БПЛА со взрывчаткой

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), который был начинен тремя килограммами взрывчатки. Такую предполагаемую цель дрона, сбитого в Ленинградской области, назвал источник Telegram-канала Shot.

Как утверждает собеседник издания, остатки беспилотника были найдены на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал».

По предварительной версии, рухнувшее устройство относилось к дрону самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Инфраструктура порта не получила повреждений, в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.

Источник Shot предположил, что обломки БПЛА также могут находиться в Финском заливе, в пяти километрах от нефтяного терминала.

Украина впервые с начала спецоперации атаковала дроном Ленинградскую область — произошло это в ночь на 18 января.

Международный аэропорт Пулково в Петербурге вводил план «Ковер».

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      Анна Щербакова
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