Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:25, 18 января 2024Путешествия

В Петербурге аэропорт Пулково вводил план «Ковер»

В Петербурге аэропорт Пулково вводил план «Ковер» из-за беспилотника ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Об этом агентству ТАСС сообщили в информационной службе воздушного узла.

Ограничение на взлет и посадку воздушных судов устанавливались из-за атаки беспилотника территории Ленинградской области. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Из-за «Ковра» был задержан рейс из Еревана.

О том, что над территорией региона перехвачен украинский беспилотник, в ночь на 18 января рассказало Минобороны. Это первая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Китай отказал Украине во встрече с премьером КНР. Зеленский ответил, что в Давос не приехал китайский политик его уровня

      Власти объявили о завершении митингов в Башкирии

      Россиянам объяснили принцип расчета пенсии

      В Госдуме назвали неэффективный способ поддержки семей

      Европейский ровер для исследования спутника Марса отправили в Японию

      В Петербурге аэропорт Пулково вводил план «Ковер»

      Парень спросил сестру о своем прозвище и узнал неожиданную правду о семье

      Министр обороны Украины решил не ехать во Францию

      Полковник указал на признак успеха Российской армии в действиях бойцов ВСУ

      Названы особенности украинской гибридной системы ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше