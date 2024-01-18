В Петербурге аэропорт Пулково вводил план «Ковер»
В Петербурге аэропорт Пулково вводил план «Ковер» из-за беспилотника ВСУ
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Об этом агентству ТАСС сообщили в информационной службе воздушного узла.
Ограничение на взлет и посадку воздушных судов устанавливались из-за атаки беспилотника территории Ленинградской области. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Из-за «Ковра» был задержан рейс из Еревана.
О том, что над территорией региона перехвачен украинский беспилотник, в ночь на 18 января рассказало Минобороны. Это первая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.