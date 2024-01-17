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04:39, 18 января 2024Россия

Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область

Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область

Фото: РИА Новости

Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником территорию Ленинградской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О том, что над территорией региона перехвачен украинский беспилотник, в ночь на 18 января рассказало Минобороны.

Помимо Ленинградской области беспилотник был сбит над Подмосковьем. Его обломки упали возле Подольска, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Каких-либо подробностей уничтожения беспилотников над Ленинградской области Минобороны не привело. Как пишет «Фонтанка», в петербургском аэропорту Пулково наблюдались задержки при вылетах самолетов. Связано ли это с атакой БПЛА на регион, не уточняется.

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      Марина Совина
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