Минобороны сообщило об атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

МО: ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской

Средства ПВО сбили один украинский БПЛА самолетного типа в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской, сообщили в Минобороны России.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО возле Подольска сбили беспилотник, который направлялся к Москве. На месте падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Вечером 17 января сообщалось об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.