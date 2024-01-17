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02:33, 18 января 2024Россия

Минобороны сообщило об атаке беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

МО: ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства ПВО сбили один украинский БПЛА самолетного типа в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской, сообщили в Минобороны России.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО возле Подольска сбили беспилотник, который направлялся к Москве. На месте падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Вечером 17 января сообщалось об уничтожении трех украинских беспилотников над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.

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      Марина Совина
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