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12:42, 27 июля 2026Наука и техника

В Японии сочли уцелевшей вернувшуюся на Землю миссию СССР «Космос-482»

Space Daily: Советский зонд «Космос-482» мог уцелеть при возвращении на Землю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Спускаемая капсула советской венерианской автоматической межпланентной станции (АМС) «Космос-482» могла уцелеть при возвращении на Землю, считает японское издание Space Daily.

Издание отмечает, что капсула «Космос-482» включает титановую оболочку, которая способна выдержать жесткие условия венерианской атмосферы, а об обнаружении ее упавших на Землю фрагментов до сих пор никто не сообщил.

«Ее компактная форма и титановый герметичный корпус делают практически полное сохранение целостности вполне вероятным, но такой вывод сделан на основе инженерных расчетов и моделирования входа в атмосферу [Земли], а не на основании данных о найденном космическом аппарате», — говорится в публикации.

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В мае 2025-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что спускаемая капсула «Космос-482» вошла в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упала в Индийском океане западнее Джакарты.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Миссия запущена 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.

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