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12:26, 10 мая 2025Наука и техника

Советская межпланетная станция упала на Землю

Советская межпланетная станция упала в Индийском океане
Мария Черкасова

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482» упала в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В соответствии с расчетами специалистов АО «ЦНИИмаш», аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по московскому времени в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

По расчетам научного сотрудника Университета Дельфта Марко Лангбрукома, фрагменты выведенной из эксплуатации советской АМС «Космос-482» рухнут на Землю после 9 мая. Специалист ожидал, что в плотные слои земной атмосферы станция войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.

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