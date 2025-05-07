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09:14, 7 мая 2025Наука и техника

Советский «Космос-482» рухнет на Землю после 9 мая

Астроном Лангбрук: Станция «Космос-482» войдет в атмосферу Земли 10 мая
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» могут рухнуть на Землю после 9 мая, следует из анализа, проведенного научным сотрудником Университета Дельфта Марко Лангбруком в своем блоге.

По данным специалиста, скорее всего, в плотные слои земной атмосферы АМС войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени. Лангбрук добавил, что имеющиеся флуктуации космической погоды не позволяют точно спрогнозировать это время, «из-за чего мы предполагаем, что зонд может упасть на планету в промежутке между утром 9 мая и утром 11 мая».

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Ранее издание New York Post со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщило, что «Космос-482» может упасть на Землю в интервале с 7 по 13 мая.

Как писал «Московский комсомолец» со ссылкой на данные ведущего инженера Института прикладной математики Российской академии наук Виктора Воропаева, АМС может достигнуть поверхности Земли 12-14 мая, упав в районе от 52-й параллели северной широты до 52-й параллели южной широты.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.

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