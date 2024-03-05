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17:24, 5 марта 2024Россия

ВСУ второй раз за день атаковали Курскую область

Курский губернатор Старовойт сообщил о второй за день атаке со стороны ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы области, обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Губернатор отметил, что пострадавших и повреждений нет. Другой информации Старовойт не сообщил.

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Это уже вторая атака ВСУ за 5 марта. Ранее Старовойт сообщал о пожаре на железнодорожной станции Глушково в Курской области. «Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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