Опубликовано фото с последствиями удара ВСУ по нефтебазе под Белгородом

«112»: опубликовано фото с Губкинской нефтебазы после удара ВСУ

Опубликовано фото с Губкинской нефтебазы после удара ВСУ. Снимок с последствиями атаки разместил Telegram-канал «112».

На фотографии видно покосившийся бак для нефтепродуктов. Емкость охвачена огнем.

Telegram-канал «Жесть Белгород» выложил еще один снимок, по предварительными данными, с последствиями удара по нефтебазе. На нем видно поднимающийся в небо столб черного дыма, характерного при горении нефти и ее производных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области 5 марта.

После появления информации об атаке на нефтебазу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, начавшемся на одном из расположенных в регионе инфраструктурных объектов. «Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор