После взрыва на инфрастркутурном объекте в российском регионе начался пожар

В Белгородской области после взрыва на инфраструктурном объекте начался пожар

В Губкинском округе Белгородской области после взрыва на инфрастркутурном объекте начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор, уточнив, что все обстоятельства происшествия выясняются.

«112» в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил об атаке на Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области. Известно, что объект находится на расстоянии более 90 километров от границы с Украиной.