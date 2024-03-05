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10:04, 5 марта 2024Россия

После взрыва на инфрастркутурном объекте в российском регионе начался пожар

В Белгородской области после взрыва на инфраструктурном объекте начался пожар

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Губкинском округе Белгородской области после взрыва на инфрастркутурном объекте начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал губернатор, уточнив, что все обстоятельства происшествия выясняются.

«112» в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил об атаке на Губкинскую нефтебазу в селе Долгое Белгородской области. Известно, что объект находится на расстоянии более 90 километров от границы с Украиной.

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      Анастасия Шейкина
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