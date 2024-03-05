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10:01, 5 марта 2024Россия

ВСУ атаковали нефтебазу в российском приграничном регионе

«112»: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Речь идет о Губкинской нефтебазе в селе Долгое, уточняет канал. По данным из открытых источников, минимальное расстояние от Долгого до российско-украинской границы по прямой превышает 90 километров.

Telegram-канал Mash также сообщил об атаке на нефтебазу. По его данным, никто не пострадал.

О ЧП в Губкинском городском округе также сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не конкретизировав, какой именно объект он имеет в виду. Причин случившегося глава региона также не указал. «Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу еще в одном приграничном с Украиной региона – Курской области. После атаки беспилотника на объекте начался пожар, огонь охватил минимум три резервуара с нефтью.

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