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18:53, 15 февраля 2024Россия

Власти рассказали о ситуации с пожаром на атакованной ВСУ нефтебазе под Курском

Старовойт сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На нефтебазе в Курской области, где в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар, ликвидировали открытое горение, на что потребовалось почти 20 часов. О ситуации на месте инцидента рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, курские пожарные совместно со специалистами других оперативных служб и российскими военнослужащими не допустили увеличения площади возгорания и минимизировали последствия пожара. Губернатор также поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении.

Ранее Старовойт показал видео с места пожара на нефтебазе. Судя по записи, пламя достигало больше 10 метров в высоту. Помимо этого, на кадрах видно работу пожарных.

Пожар на нефтебазе в Курском районе региона начался в ночь на 15 февраля в результате атаки беспилотника. Огонь охватил минимум три резервуара с нефтью, один из которых частично обрушился. По данным властей, местные жители не пострадали.

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      Константин Лысяков
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