Губернатор опубликовал кадры загоревшейся после атаки ВСУ нефтебазы под Курском

Старовойт показал кадры загоревшейся после атаки ВСУ нефтебазы под Курском

В сети появились кадры пожара на нефтебазе под Курском, которая загорелась из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

На кадрах видна работа спасателей, которые тушат мощный пожар. Пламя разгорается с такой силой, что можно увидеть огненные шары.

«Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда», — сообщил губернатор. Он добавил, что пожар тушат 165 человек и 35 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Курской области начался в ночь на четверг, 15 февраля, в результате атаки беспилотника. Как уточнил губернатор, на месте работают сотрудники спецслужб. Никто не пострадал. Всего огонь, по предварительным данным, охватил три резервуара с нефтью, один из них частично обрушился.