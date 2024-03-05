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11:02, 5 марта 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области. Украина уже пыталась ударить по этому объекту

В Белгородской области атакована Губкинская нефтебаза, произошел взрыв

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Речь идет о Губкинской нефтебазе в селе Долгое. В феврале Украина уже пыталась ударить по этому объекту.

В Губкинском и Старооскольском округах объявлена ракетная опасности. О ЧП в Губкинском городском округе также сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не конкретизировав, какой именно объект имеет в виду. Глава региона также не указал причин случившегося. По его данным, пострадавших нет.

Стало известно о повреждениях на нефтебазе после атаки

По данным Telegram-канала Shot, ВСУ нанесли удар по нефтебазе ОАО «Белгороднефтепродукт». На территории предприятия начался пожар, который охватил три резервуара с топливом. МЧС сообщает о повреждении одного резервуара. По данным Mash, все случилось в 8:50 утра мск. Известно, что для тушения пожара был задействован пожарный поезд.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Объект находится на расстоянии более 90 километров от границы с Украиной. 15 февраля украинский дрон самолетного типа уже пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Тогда никаких разрушений не было и никто не пострадал. Сам дрон был сбит, его обломки упали на территорию предприятия.

В Белгородской области в ночь на вторник, 5 марта, системы ПВО также сбили три украинских беспилотника самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день ВСУ атаковали другой приграничный российский регион

Утром 5 марта поступила информация, что ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, после этого там начался пожар. «Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили», — сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Кадр: Telegram-канал Mash

По его данным, обстрел со стороны Украины также повредил линии электропередачи в приграничном регионе. В результате без электричества остались станция Глушково и населенный пункт Кульбаки.

В феврале беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курском районе, после чего там тоже начинался пожар. Огонь охватил минимум три резервуара с нефтью, один из которых частично обрушился. По данным властей, местные жители не пострадали.

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      Варвара Кошечкина
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