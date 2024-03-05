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10:46, 5 марта 2024Россия

Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Белгородом

Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения дрона ВСУ
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

После падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазе под Белгородом горят три резервуара с топливом. Такие подробности о происшествии приводит РИА Новости.

«После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром во вторник, 5 марта, сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе. «112» уточнял, что речь идет о пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое. В сети также появились кадры с места происшествия.

После появления сообщений о ЧП в Губкинском городском округе там объявили угрозу ракетной опасности. Об этом также предупредили и жителей Старооскольского городского округа. Власти призвали белгородцев оставаться дома и не подходить к окнам

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      Анастасия Шейкина
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