Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Белгородом

Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения дрона ВСУ

После падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазе под Белгородом горят три резервуара с топливом. Такие подробности о происшествии приводит РИА Новости.

«После падения беспилотника в Губкинском районе, по предварительной информации, горят три резервуара на нефтебазе», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара уточняется.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром во вторник, 5 марта, сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе. «112» уточнял, что речь идет о пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое. В сети также появились кадры с места происшествия.

После появления сообщений о ЧП в Губкинском городском округе там объявили угрозу ракетной опасности. Об этом также предупредили и жителей Старооскольского городского округа. Власти призвали белгородцев оставаться дома и не подходить к окнам

