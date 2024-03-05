В российском регионе объявили угрозу ракетной опасности

Мэрия Белгорода: в Губкинском и Старооскольском ГО объявлена ракетная опасность

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольком городских округах. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе. «112» уточнял, что речь идет об атаке на Губкинскую нефтебазу в селе Долгое.

В Белгородской области в ночь на вторник, 5 марта, системы ПВО также сбили три украинских беспилотника самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.