Над российским регионом ПВО сбила украинский беспилотник

Губернатор Старовойт: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются», — написал он. Других подробностей произошедшего губернатор не привел.

Старовойт также напомнил жителям региона правила безопасности: не приближаться к обломкам дрона и не трогать их, поскольку они могут взорваться. В случае обнаружения обломков беспилотника следует сообщить по телефону 112.

Ранее в ночь на 9 марта в Курской области объявили ракетную опасность.