Жители Таганрога сообщили об атаке роя дронов

Mash: рой беспилотников атаковал Таганрог с моря

В небе над Таганрогом появился рой беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили минимум о пяти взрывах и работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уточнили что дроны появились со стороны моря.

В свою очередь, Telegram-канал Shot утверждает, что было слышно от 15 до 20 громких взрывов над городом, они начались примерно в 02:15 по московскому времени.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее ночью 9 марта в Курской области была объявлена ракетная опасность. Позднее силы ПВО сбили над Курском беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).