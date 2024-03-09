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03:05, 9 марта 2024Россия

Жители Таганрога сообщили об атаке роя дронов

Mash: рой беспилотников атаковал Таганрог с моря

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В небе над Таганрогом появился рой беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили минимум о пяти взрывах и работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уточнили что дроны появились со стороны моря.

В свою очередь, Telegram-канал Shot утверждает, что было слышно от 15 до 20 громких взрывов над городом, они начались примерно в 02:15 по московскому времени.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее ночью 9 марта в Курской области была объявлена ракетная опасность. Позднее силы ПВО сбили над Курском беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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