Российские системы ПВО отразили 53 авиационные атаки ВСУ

МО РФ: системы ПВО сбили 49 БПЛА, три HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили 53 авиационные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель МО РФ, старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев, передает ТАСС.

По словам Румянцева, средства ПВО сбили в воздухе 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Помимо дронов, были уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба Hammer.