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05:15, 10 марта 2024Россия

Российские системы ПВО отразили 53 авиационные атаки ВСУ

МО РФ: системы ПВО сбили 49 БПЛА, три HIMARS и управляемую авиабомбу Hammer

Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz / Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили 53 авиационные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель МО РФ, старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев, передает ТАСС.

По словам Румянцева, средства ПВО сбили в воздухе 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Помимо дронов, были уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба Hammer.

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      Александра Синицына
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