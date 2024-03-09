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13:16, 9 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о продвижении Российской армии на трех направлениях

Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях

Фото: Станислав Красильников / Reuters

За минувшие сутки подразделения ВС России продвинулись на трех направлениях спецоперации (СВО), сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате боевых действий армия заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком, южно-донецком и авдеевском направлениях.

На первом из них подразделения Южной группировки войск нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Клещеевки и Новомихайловки в ДНР, а также отразили две контратаки украинских штурмовых групп.

На авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах Очеретино, Торецка и Новогродовки в ДНР. Также отражены девять атак бригад ВСУ.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и ударили по силам ВСУ вблизи населенных пунктов Ровнополь и Водяное.

Также сообщается, что помимо другой техники уничтожены американский бронетранспортер «Stryker», две артиллерийские системы М777 из США, французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

Военное ведомство также сообщило, что средства противовоздушной обороны поразили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике.

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      Антон Похиляк
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