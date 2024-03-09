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13:12, 9 марта 2024Россия

Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны: средства ПВО поразили у Красноармейска в ДНР украинский МиГ-29
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что средства ПВО сбили самолет в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Также они перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и авиционную французскую бомбу Hammer.

Российские силы ПВО также поразили 197 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Запорожской областях.

Ранее о поражении украинского истребителя МиГ-29 сообщалось 5 марта. Тогда в Минобороны уточняли, что борт сбили в районе Любомировки в Николаевской области.

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      Анастасия Шейкина
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