Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

Минобороны: средства ПВО поразили у Красноармейска в ДНР украинский МиГ-29

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что средства ПВО сбили самолет в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Также они перехватили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и авиционную французскую бомбу Hammer.

Российские силы ПВО также поразили 197 беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Запорожской областях.

Ранее о поражении украинского истребителя МиГ-29 сообщалось 5 марта. Тогда в Минобороны уточняли, что борт сбили в районе Любомировки в Николаевской области.