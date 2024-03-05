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15:19, 5 марта 2024Россия

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Любомировки Николаевской области истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки силами ПВО также перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, в районе Песчаного, Никольского, Старомихайловки и Ласточкина Донецкой народной республики (ДНР) и Романовского Запорожской области уничтожены 112 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 19365 единиц военной автомобильной спецтехники, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, 1233 боевые машины РСЗО, 15360 танков и других боевых бронемашин, 479 зенитных ракетных комплексов, 14305 беспилотников, а также 576 самолетов и 267 вертолетов ВСУ.

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