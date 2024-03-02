Самолеты ВСУ в зоне спецоперации не могут взлетать с аэродромов. В Минобороны России рассказали, что им мешает

МО: истребители Су-35С ВКС России не дают самолетам ВСУ взлетать с аэродромов

Экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не дают самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлететь с аэродромов. Об этом в субботу, 2 марта, рассказали в Минобороны РФ.

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО Минобороны России

В военном ведомстве пояснили, что самолеты осуществляют боевое дежурство в воздухе с целью патрулирования в заданном районе и прикрытия действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов авиации при ударах по украинским военным объектам и технике.

Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена Минобороны России

Ранее российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

27 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Михайловки Николаевской области штурмовик Су-25 ВСУ.

По данным оборонного ведомства, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили среди прочего 13 523 беспилотника, 575 самолетов и 267 вертолетов ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

ВСУ боятся истребителей-перехватчиков МиГ-31К

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пугают ВСУ.

Предположу, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за одного МиГ-31. Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поэтому держит в страхе всю Украину Анатолий Матвийчук военный эксперт

Как пояснил эксперт, средства ПВО Киева не могут отследить самолет и навестись на него, поскольку МиГ-31 развивает скорость до 2,8 тысячи километров в час.