Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

Минобороны России сообщило о сбитом в Николаевской области украинском Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Михайловки Николаевской области штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки уничтожены 69 украинских беспилотников в районе Ольшаны Харьковской области, Чернопоповки и Житловки Луганской народной республики (ЛНР), Егоровки Донецкой народной республики (ДНР), Чубаревки, Чистополья и Сладкой Балки Запорожской области, а также Васильевки и Корсунки Херсонской области. Помимо этого, перехвачен один снаряд реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 19138 единиц военной автомобильной спецтехники, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15252 танка и других боевых бронемашин, 474 зенитных ракетных комплекса, 13523 беспилотника, 575 самолетов и 267 вертолетов ВСУ.