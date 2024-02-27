Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 27 февраля 2024Россия

Шойгу раскрыл ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации

Шойгу заявил, что ВСУ теряют в зоне СВО в среднем 800 человек в день
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в зоне специальной военной операции (СВО) в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. Данные об этом раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, боевой потенциал ВСУ снижается благодаря активным действиям российских войск. В результате с начала СВО Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

Шойгу добавил, что после провала контрнаступления Украина пытается стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта за счет оставшихся резервов. «Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Помимо этого, министр сообщил, что с начала года российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров новых регионов. Шойгу напомнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее министр обороны сообщал, что в январе ВСУ потеряли в зоне спецоперации свыше 23 тысяч человек. Он также отчитался, что за первый месяц 2024 года российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Центробанк заявил о сохранении ограничений на снятие валюты

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше