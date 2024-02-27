Шойгу раскрыл ежедневные потери ВСУ в зоне спецоперации

Шойгу заявил, что ВСУ теряют в зоне СВО в среднем 800 человек в день

С начала 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в зоне специальной военной операции (СВО) в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. Данные об этом раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По его словам, боевой потенциал ВСУ снижается благодаря активным действиям российских войск. В результате с начала СВО Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

Шойгу добавил, что после провала контрнаступления Украина пытается стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта за счет оставшихся резервов. «Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Помимо этого, министр сообщил, что с начала года российские войска взяли под контроль около 327 квадратных километров новых регионов. Шойгу напомнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее министр обороны сообщал, что в январе ВСУ потеряли в зоне спецоперации свыше 23 тысяч человек. Он также отчитался, что за первый месяц 2024 года российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.