Шойгу перечислил взятые под контроль армией России в январе населенные пункты
Шойгу: в январе российские войска взяли Веселое, Крахмальное и ТабаевкуСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
В январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Главу военного ведомства цитирует «Интерфакс».
Речь идет о населенных пунктах Веселое, Крахмальное и Табаевка, пояснил министр.
После провала украинского контрнаступления армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО, подчеркнул Шойгу. Российские военнослужащие продвигаются вперед и расширяют зоны контроля, добавил он.
Также в ходе совещания Шойгу озвучил потери Вооруженных сил Украины в ходе СВО за январь. По словам главы Минобороны, украинские войска потеряли более 23 тысяч человек.