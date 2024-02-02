Шойгу перечислил взятые под контроль армией России в январе населенные пункты

Шойгу: в январе российские войска взяли Веселое, Крахмальное и Табаевку

В январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании. Главу военного ведомства цитирует «Интерфакс».

Речь идет о населенных пунктах Веселое, Крахмальное и Табаевка, пояснил министр.

После провала украинского контрнаступления армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО, подчеркнул Шойгу. Российские военнослужащие продвигаются вперед и расширяют зоны контроля, добавил он.

Также в ходе совещания Шойгу озвучил потери Вооруженных сил Украины в ходе СВО за январь. По словам главы Минобороны, украинские войска потеряли более 23 тысяч человек.