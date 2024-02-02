Шойгу назвал потери ВСУ за январь

Министр обороны Шойгу оценил потеряли ВСУ за январь в 23 тысячи человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за январь более 23 тысяч бойцов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Об этом министр заявил во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек», — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. По словам Шойгу, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.