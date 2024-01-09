Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО

Шойгу: Российская армия сохраняет инициативу на линии соприкосновения в зоне СВО

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России, сообщило Минобороны в Telegram.

По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего за минувший год их потери превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

В ходе совещания Шойгу также подчеркнул, что поиск Киевом возможностей пополнить ряды своей армии только затянет ход спецоперации.

Ранее, 26 декабря, глава Минобороны объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ. Он также добавил, что выполнение задач спецоперации происходит постепенно. По словам Шойгу, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.