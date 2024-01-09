Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 9 января 2024Россия

Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО

Шойгу: Российская армия сохраняет инициативу на линии соприкосновения в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил России, сообщило Минобороны в Telegram.

По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего за минувший год их потери превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

В ходе совещания Шойгу также подчеркнул, что поиск Киевом возможностей пополнить ряды своей армии только затянет ход спецоперации.

Ранее, 26 декабря, глава Минобороны объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ. Он также добавил, что выполнение задач спецоперации происходит постепенно. По словам Шойгу, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ученые считают, что 2024 год будет самым жарким в истории. Чем это грозит человечеству?

      Электрик выстрелил в отказавшегося платить за работу россиянина

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Канадский хоккеист получил российский паспорт

      В Кремле заявили о мерах для минимизации опасности обстрелов ВСУ

      Голый мужчина нырнул в огромный аквариум в магазине

      Россия получила вторую партию яиц из Турции

      В России началась тройная вирусная эпидемия

      В Японии произошло очередное землетрясение

      Шойгу заявил о сохранении Россией инициативы на линии соприкосновения в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости