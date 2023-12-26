Шойгу объявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году. В чем она заключается?

Шойгу: ВС России сорвали контрнаступление ВСУ, выполнив главную цель 2023 года

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Глава оборонного ведомства уточнил, что она заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его натовскими союзниками контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Верховный главнокомандующий [Владимир Путин] высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач», — отметил Шойгу.

Он также сообщил, что выполнение целей СВО происходит постепенно. По его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации Сергей Шойгу министр обороны России

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Путин заявил о приверженности целям СВО

В декабре, во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации, которыми являются защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Он также сообщил, что сегодня Вооруженные силы страны владеют инициативой на линии боевого соприкосновения.

Глава государства отметил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках СВО.

У нас есть свое понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей, и уверен, мы их добьемся реализации тех задач, которые мы перед собой ставили Владимир Путин президент России

По словам политика, Украина не захотела договариваться, из-за чего Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры.

Российский лидер указал, что постоянно держит на контроле положение дел в зоне боевых действий. «Первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал президент, добавив, что в последнее время ложится поздно, потому что всегда должен быть на связи и «рядом».

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ

В интервью агентству Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская кампания не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. Главной причиной произошедшего он назвал нежелание союзников поставить необходимую армии помощь. Таким образом глава государства впервые публично признал провал украинского контрнаступления.

Несмотря на это, он заверил, что страна «не собирается сдаваться» и намерена предпринять новые шаги для стабилизации своего положения на фронте.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк подтвердил, что наступательные операции «не дали результата».

Виновным в провале контрнаступления генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Кто заставлял бить в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Кто это делал? Где отвлекающие и обманные маневры? Где они? Мы же думали, что он гениальный полководец Дмитрий Марченко генерал-майор ВСУ

Он также счел главкома ВСУ виновным в том, что контрнаступление началось там, где было анонсировано. «Скажите мне, это гений полководческой мысли? Это Суворов, или что? Хватит создавать мессий-идолов», — призвал генерал-майор.

В свою очередь, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес указал, что вина за провал украинского контрнаступления лежит на Западе, поскольку тот не обеспечил войска всем необходимым для проведения операции.

При этом, по данным заместителя главного редактора издания Bild Пауля Ронцхаймера, власти в Киеве в частных разговорах признают отсутствие шансов на новое контрнаступление в ближайшее время.