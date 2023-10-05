Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации

Путин заявил, что Россия спокойно идет к достижению целей СВО

Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом президент Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума в четверг, 5 октября. Трансляция мероприятия ведется на сайте форума.

Глава государства выразил уверенность в том, что страна их добьется. «У нас есть свое понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и уверен, мы их добьемся реализации тех задач, которые мы перед собой ставили», — сказал он.

По словам Путина, с 4 июня санитарные и безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 90 тысяч человек, а также 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.