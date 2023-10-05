Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 5 октября 2023Россия

Путин назвал безвозвратные и санитарные потери Украины в ходе контрнаступления

Путин: с 4 июня санитарные и безвозвратные потери ВСУ превысили 90 тысяч человек

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

С 4 июня санитарные и безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 90 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании форума «Валдай». Трансляция велась на сайте дискуссионной площадки.

Помимо этого, за указанный период Вооруженные силы Украины потеряли 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов, отметил он.

9 июня Путин впервые прокомментировал начало контрнаступления Украины. Тогда он сказал, что интенсивные бои продолжаются уже пять дней — то есть с 4 июня.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал безвозвратные и санитарные потери Украины в ходе контрнаступления

    Путин рассказал о расходах бюджета на СВО

    Путин рассказал о помощи России жителям Нагорного Карабаха

    Россиянка с сообщником похитила бывшего мужа ради вымогательства

    ФХР обратилась к IIHF с просьбой допустить к турнирам юношеские команды России

    Путин заявил о потере Западом чувства реальности

    Названа сумма для полного отказа Европы от ископаемого топлива

    Путин заявил об окончании работ над современными видами стратегического оружия

    Путин заявил об отсутствии необходимости менять ядерную доктрину

    В России школьник решил сбежать на велосипеде из дома и оказался возле Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости