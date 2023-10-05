Путин назвал безвозвратные и санитарные потери Украины в ходе контрнаступления

Путин: с 4 июня санитарные и безвозвратные потери ВСУ превысили 90 тысяч человек

С 4 июня санитарные и безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 90 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании форума «Валдай». Трансляция велась на сайте дискуссионной площадки.

Помимо этого, за указанный период Вооруженные силы Украины потеряли 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов, отметил он.

9 июня Путин впервые прокомментировал начало контрнаступления Украины. Тогда он сказал, что интенсивные бои продолжаются уже пять дней — то есть с 4 июня.