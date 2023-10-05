Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

Путин: не Россия начала так называемую войну на Украине, но хочет ее закончить

Вооруженное противостояние на Украине началось не по вине России, заявил президент России Владимир Путин на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте форума.

Не Россия начала так называемую войну на Украине, но она пытается ее закончить, отметил Путин.

«Не мы устраивали государственный переворот в Киеве», — также напомнил президент. События на Украине 2014 года Путин охарактеризовал как кровавые и неконституционные.

В своем выступлении Путин также назвал цель специальной военной операции.