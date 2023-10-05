Путин назвал цель спецоперации на Украине

Президент Путин на «Валдае» назвал целью СВО окончание начатой Киевом войны

Цель специальной военной операции (СВО) — завершение начатой Киевом войны. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется на официальном сайте клуба.

Глава государства отметил, что вооруженный конфликт на Украине длится уже десятый год.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.