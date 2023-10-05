Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 5 октября 2023Россия

Путин назвал цель спецоперации на Украине

Президент Путин на «Валдае» назвал целью СВО окончание начатой Киевом войны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Цель специальной военной операции (СВО) — завершение начатой Киевом войны. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется на официальном сайте клуба.

Глава государства отметил, что вооруженный конфликт на Украине длится уже десятый год.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Женщина сняла откровенное видео на фоне детей у бассейна и прослыла бесстыжей

    Раскрыты подробности состояния Игоря Николаева после операции

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости