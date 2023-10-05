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17:00, 5 октября 2023Россия

Путин отказался считать кризис на Украине территориальным конфликтом

Путин: украинский кризис не является территориальным конфликтом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Кризис на Украине не является территориальным конфликтом. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его трансляция ведется на сайте форума.

«Украинский кризис — не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия — самая крупная страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения освоения территорий», — сказал глава государства.

Путин добавил, что вооруженное противостояние на Украине началось не по вине России. Не Россия начала так называемую войну на Украине, но она пытается ее закончить, отметил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, в том числе для ограничения развития России.

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    Анастасия Шейкина
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