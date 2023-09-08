Путин порассуждал о конфликте на Украине и сдерживании России

Путин: конфликт на Украине был спровоцирован для ограничения развития России

Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, в том числе для ограничения развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

На встрече со специалистами в Сарове глава государства напомнил о своем визите в город в 2014 году. Тогда, сказал он, недоброжелатели России только делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет страны.

«Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили — будет вот так, вот так — все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим. (...) Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что украинский народ не является противником России. Он пояснил, что нужно показывать различные данные для того, чтобы не создавалось недопонимание и было ясно, какие цели преследует Москва и кто является противником России.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам президента России, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.