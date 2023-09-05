Путин назвал противников России на Украине

Путин заявил, что украинский народ не является противником России

Украинский народ не является противником России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Российского организационного комитета «Победа», трансляцию которого вел Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он пояснил, что нужно показывать различные данные для того, чтобы не создавалось недопонимание и было ясно, какие цели преследует Москва и кто является противником России.

«Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Но нужно это показывать, все же есть», — подчеркнул президент, говоря о жертвах бандеровцев на Украине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Он отметил, что противники России пытаются стереть страну с лица земли.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам президента России, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.