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09:41, 8 августа 2023Россия

Медведев заявил о противостоянии России всей системе НАТО

Зампред СБ Медведев: против России практически в открытую воюет вся система НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yekaterina Shtukina / Reuters

Против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик заявил, что противники России пытаются стереть страну с лица земли.

Однако Медведев подчеркнул, что у Москвы — как и в 2008 году, когда она провела операцию по принуждению Грузии к миру, — получится добиться победы в спецоперации на Украине (СВО).

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Ранее Медведев назвал условие завершения СВО за несколько дней.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Марк Леонов
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