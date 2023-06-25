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14:18, 25 июня 2023Россия

Путин заявил о постоянном контроле положения дел в ходе СВО

Путин заявил, что его день начинается и заканчивается с вопросов по спецоперации

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно держит на контроле положение дел в ходе специальной военной операции (СВО). Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в интервью, записанном 21 июня для программы «Москва. Кремль Путин» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

«Конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал президент.

Отвечая на вопрос, может ли он получить важный доклад ночью, Путин сказал, что в последнее время ложится поздно, потому что всегда должен быть на связи и «рядом».

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    Сергей Истомин
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