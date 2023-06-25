Путин заявил о постоянном контроле положения дел в ходе СВО

Путин заявил, что его день начинается и заканчивается с вопросов по спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно держит на контроле положение дел в ходе специальной военной операции (СВО). Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в интервью, записанном 21 июня для программы «Москва. Кремль Путин» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

«Конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал президент.

Отвечая на вопрос, может ли он получить важный доклад ночью, Путин сказал, что в последнее время ложится поздно, потому что всегда должен быть на связи и «рядом».

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении Путин обозначал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, таким образом Россия отреагировала на запросы военной помощи от Донецкой и Луганской народных республик.

