Генерал ВСУ Марченко назвал Залужного виновником провала контрнаступления

Виновником провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал главнокомандующий армии Валерий Залужный. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, опубликованном на его YouTube-канале.

«Кто заставлял быть в центр усиленной обороны, а не по флангам заходить? Кто это делал? Где отвлекающие и обманные маневры? Где они? Мы же думали, что он гениальный полководец», — сказал Марченко.

Он также назвал главкома ВСУ виновным в том, что контрнаступление началось там, где было анонсировано. «Скажите мне, это гений полководческой мысли? Это Суворов, или что? Хватит создавать мессий-идолов», — призвал генерал-майор.

Ранее главком ВСУ сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.