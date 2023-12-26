Шойгу рассказал о ходе выполнения целей спецоперации на Украине

Глава МО Шойгу: Россия двигается к выполнению целей спецоперации на Украине

Россия двигается к выполнению поставленных целей специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Как заявил глава МО, выполнение целей происходит постепенно. Так, по его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», — заявил министр обороны.

Одновременно с этим Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решение начать спецоперацию на Украине было принято, так как других методов не было. По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны.