Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 26 декабря 2023Россия

Шойгу рассказал о ходе выполнения целей спецоперации на Украине

Глава МО Шойгу: Россия двигается к выполнению целей спецоперации на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия двигается к выполнению поставленных целей специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Как заявил глава МО, выполнение целей происходит постепенно. Так, по его словам, российские военные постоянно занимают все более выгодные рубежи.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях. Мы последовательно идем к достижению заявленных целей спецоперации», — заявил министр обороны.

Одновременно с этим Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год.

Президент России Владимир Путин заявлял, что решение начать спецоперацию на Украине было принято, так как других методов не было. По его словам, в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      В Рособрнадзоре рассказали о следящей за выпускниками на ЕГЭ нейросети

      В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

      Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

      Экс-глава разведки Сербии поблагодарил Россию

      Врач предупредила об опасности дыхания ртом

      Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

      Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

      Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

      МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости