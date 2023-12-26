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13:23, 26 декабря 2023Россия

Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год

Шойгу: главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Главная задача специальной военной операции (СВО) на 2023 год по срыву контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнена. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач», — пояснил он.

По его словам, основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО.

«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — добавил Шойгу.

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Ранее министр заявил, что сначала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. По его данным, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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